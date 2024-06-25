Dolar
32.94
Euro
35.27
Altın
2,324.02
ETH/USDT
3,371.80
BTC/USDT
61,191.00
BIST 100
10,730.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 263 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 658'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 37 bin 658'e yükseldi.

Ömer Erdem  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
İsrail'in 263 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 658'e çıktı Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 263 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 32 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 139 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 658'e, yaralananların sayısının da 86 bin 237'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
Samsun'da trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacak
Milli Savunma Bakanı Güler, Atatürk'ün "manevi mirası" Savarona'da incelemelerde bulundu

Benzer haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 821 çocuk öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 821 çocuk öldürüldü

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, Gazze'de kelimenin tam anlamıyla bir etnik temizlik yapmaya devam ediyor

İsrail'in 263 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 658'e çıktı

"Bu Denizin Tuzu" Filistin konusunu ekrana taşıyacak

"Bu Denizin Tuzu" Filistin konusunu ekrana taşıyacak
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız
BM: Gazze'de 200'den fazla insani yardım çalışanı öldürüldü

BM: Gazze'de 200'den fazla insani yardım çalışanı öldürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet