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THY Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko play-off'ta AS Monaco ile Anadolu Efes ise play-in'de Virtus Bologna ile eşleşti.

Abdulkadir Karakaya  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
THY Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezon tamamlandı ve play-off eşleşmeleri belli oldu.

Ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, 3. sıradaki Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşti.

Normal sezonu 9. sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-in turnuvasına katılacak ve kazanması halinde lider Real Madrid'in rakibi olacak.

Lacivert-beyazlı ekip, ilk rakibi Virtus Bologna'yı yenmesi halinde Maccabi Playtika-Baskonia eşleşmesinin kaybedeniyle play-off için karşılaşacak.

2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın Berlin şehrindeki Mercedes Benz Arena’da düzenlenecek.

Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Real Madrid - Play-in galibi

Panathinaikos - Play-in galibi

AS Monaco - Fenerbahçe Beko

Barcelona - Olympiakos

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