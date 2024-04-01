THY Avrupa Ligi'nde mart ayının MVP'si Wade Baldwin
THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP), İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin oldu.
İstanbul
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Maccabi Playtika formasıyla martta oynadığı 5 maçta 18,4 sayı, 4 ribaunt, 4,6 asist, 1,4 top çalma ve 23,2 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Baldwin, ayın MVP'si seçildi.
Ligde 5. sezonunu geçiren 28 yaşındaki skorer oyuncu, kariyerinde ikinci kez bu ünvanı elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.