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THY Avrupa Ligi'nde mart ayının MVP'si Wade Baldwin

THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP), İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
THY Avrupa Ligi'nde mart ayının MVP'si Wade Baldwin

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Maccabi Playtika formasıyla martta oynadığı 5 maçta 18,4 sayı, 4 ribaunt, 4,6 asist, 1,4 top çalma ve 23,2 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Baldwin, ayın MVP'si seçildi.

Ligde 5. sezonunu geçiren 28 yaşındaki skorer oyuncu, kariyerinde ikinci kez bu ünvanı elde etti.

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