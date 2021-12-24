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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin

İspanya ekibi Bitci Baskonia'da forma giyen Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Mutlu Demirtaştan   | 24.12.2021
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 17. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan ABD'li basketbolcu Baldwin, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Takımının Almanya ekibi Bayern Münih'e karşı deplasmanda 81-76 kazandığı maçta 30 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmayla oynayan Baldwin, kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görüldü.

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