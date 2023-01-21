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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin

İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Mutlu Demirtaştan   | 21.01.2023
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 20. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Baldwin, bu sezon ilk, kariyerinde 4. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Baldwin, takımının sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 87-74 yendiği maçta 33 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma, 1 blokluk performans sergiledi.

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