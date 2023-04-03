THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si Wade Baldwin
Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Ankara
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20,3 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Baldwin, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Baldwin, takımının 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladığı mart ayında 18,7 sayı ve 5 asist ortalamalarıyla oynadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.