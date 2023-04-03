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THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si Wade Baldwin

Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si Wade Baldwin

Ankara

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20,3 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Baldwin, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Baldwin, takımının 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladığı mart ayında 18,7 sayı ve 5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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