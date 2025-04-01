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THY Avrupa Ligi'nde 33. hafta heyecanı, yarın başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 33. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

Can Öcal  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
THY Avrupa Ligi'nde 33. hafta heyecanı, yarın başlayacak

İstanbul

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko yarın, Anadolu Efes ise 4 Nisan'da sahneye çıkacak.

Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, yarın THY Avrupa Ligi'nde 7. sırada yer alan İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlarda 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Anadolu Efes, Kızılyıldız'a konuk olacak

Anadolu Efes, 4 Nisan Cuma günü puan tablosunda 9. sırada yer alan Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak.

Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Anadolu Efes, 6. sırada yer aldı.

Maç programı

THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-Barcelona (İspanya)

3 Nisan Perşembe:

20.00 Zalgiris (Litvanya)-Partizan (Sırbistan)

20.00 Monaco (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.30 Maccabi Playtika (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

4 Nisan Cuma:

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Anadolu Efes

21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

21.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Baskonia (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

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