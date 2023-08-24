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Spor, Basketbol

Potada Dünya Kupası'nı 53 yıldır ev sahibi ülkeler kazanamadı

Filipinler, Japonya ve Endonezya'da yarın başlayacak 2023 Basketbol FIBA Dünya Kupası'nı 53 yıldır ev sahibi takım kazanamadı.

Mutlu Demirtaştan  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Potada Dünya Kupası'nı 53 yıldır ev sahibi ülkeler kazanamadı

İstanbul

Organizasyon ilk kez 1950'de Arjantin'de düzenlenirken, ev sahibi ekip kupayı kazanma başarısı gösterdi. 1963'teki organizasyonda ev sahibi Brezilya zafere ulaştı. Yugoslavya'nın mutlu sona ulaştığı 1970 Dünya Kupası ise ev sahibi ekiplerin kazandığı son turnuva oldu.

Yugoslavya'nın şampiyonluğunun ardından düzenlenen son 12 turnuvada ev sahibi takımlar kupayı kaldırmayı başaramadı.

Ev sahipleri 5 kez final oynadı

Ev sahibi takımlar, kupada 5 kez final oynadı.

Arjantin, Brezilya ve Yugoslavya, ev sahibi ülke olarak finalde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Kupaya 1954'te ev sahipliği yapan Brezilya, ABD'ye yenilerek ikinci oldu.

Türkiye de ev sahibi ülke olarak final oynama başarısı gösteren takımlar arasında yer aldı. Türkiye, 2010 Dünya Kupası'nda ABD ile İstanbul'da oynadığı final maçını 81-64 yitirerek gümüş madalyada kaldı.

İlk 5 şampiyona Amerika kıtasında yapıldı

1950-1967 yılları arasındaki ilk 5 Dünya Şampiyonası, Amerika kıtasında gerçekleştirildi.

Bu ilk 5 organizasyonda Brezilya 2, Arjantin, Şili ve Uruguay ise birer kez katılımcıları konuk etti.

Amerika kıtası dışındaki ilk organizasyon Yugoslavya'da

Amerika kıtası dışındaki ilk organizasyona, 1970'te Yugoslavya ev sahipliği yaptı.

Arjantin, Brezilya ve İspanya, kupanın ev sahipliğini ikişer kez üstlendi. Filipinler ve Japonya da bu seneki organizasyonla kupaya ikinci kez ev sahipliği yapma hakkı elde etti.

Endonezya'nın ilk kez ev sahipliği şansı yakaladığı turnuvayı, Şili, Uruguay, Yugoslavya, Porto Riko, Kolombiya, Kanada, Yunanistan, ABD, Türkiye ve Çin ise birer kez düzenledi.

Asya kıtasında 4. kez yapılacak

Kupa maçları, Asya kıtasında üst üste ikinci olmak üzere 4. kez gerçekleştirilecek.

Bu kıtadaki ilk Dünya Kupası'na 1978'de Filipinler ev sahipliği yaptı. 2006'daki organizasyon Japonya'da, 2019'daki turnuva ise Çin'de oynandı.

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