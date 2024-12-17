Dolar
34.99
Euro
36.73
Altın
2,644.38
ETH/USDT
3,945.40
BTC/USDT
106,711.00
BIST 100
10,011.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda yöneltilen soruları yanıtlıyor
logo
Spor, Basketbol

Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini yendi

Süha Gür  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini yendi

İstanbul

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini 73-65 yendi.

Bahçeşehir Koleji grubunda 10. galibiyetini elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hakikati ortadan kaldırma girişimlerine karşı var gücümüzle mücadele etmeliyiz
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT Farsça halklar arasındaki bağların güçlenmesi için önemli bir işlev görecektir
Sinan Ateş cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in Golan Tepelerini aşan eylemlerini son derece tehlikeli görüyoruz
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: İnsanların vatanlarına gönüllü ve onurlu dönüşünü sağlayacağız

Benzer haberler

Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini yendi

Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini yendi

Letonyalı 32 yaşındaki eski milli basketbolcu Janis Timma, yaşamını yitirdi

NBA'de Jokic "triple-double" yaptı, Nuggets üst üste 3. galibiyetini aldı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı konuk edecek
NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 45 sayısıyla kazandı

NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 45 sayısıyla kazandı
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlanıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet