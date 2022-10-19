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Spor, Basketbol

NBA'de son şampiyon Warriors sezonu galibiyetle açtı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Golden State Warriors, yeni sezondaki ilk maçında Los Angeles Lakers'ı 123-109 yendi.

Yunus Kaymaz   | 19.10.2022
NBA'de son şampiyon Warriors sezonu galibiyetle açtı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

İstanbul

NBA 2022-23 sezonu iki karşılaşmayla başladı. Warriors'un teknik heyeti ve oyuncuları, gelenek gereği sezon açılışında şampiyonluk yüzüklerini aldı.

Kaliforniya derbisinde Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry 33 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı. Andrew Wiggins 20, Klay Thompson 18 sayılık katkı sağladı.

LeBron James'in 31 sayı, 14 ribaunt, Russell Westbrook'un 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta, Anthony Davis rakip potaya 27 sayı gönderdi.

Son finalist Celtics, galibiyetle başladı

Geçen sezonun finalisti Boston Celtics, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı kadrosunda bulunduran Philadelphia 76ers'ı 126-117 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte, 35 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle oynayan Jayson Tatum ile 35 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans sergileyen Jaylen Brown, galibiyetin mimarı oldu.

James Harden'ın 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle oynadığı konuk takımda ise Joel Embiid 26 sayı, 15 ribaunt, 5 asistle salondan ayrıldı.

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