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Spor, Futbol

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Hilmi Sever   | 19.10.2022
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı kural dışı hareketi, Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.

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