Manisa Basket, İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya yenildi

İzmir
Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 5 dakikası 10-10 eşitlikle geçildi. Konuk ekip, etkili oynayan Radebaugh ile bulduğu sayılarla periyodu 19-15 önde bitirdi.
Manisa Basket, 15. dakikada Yunus Emre Sonsırma ile bulduğu 3 sayılık basketle müsabakada ilk kez öne geçti: 26-25. Kalan bölümde kenardan gelen Hakanson ve Sant-Roos ile etkili olan UCAM Murcia, farkı açarak soyunma odasına 39-29 üstün gitti.
Üçüncü periyoda hızlı başlayan Manisa Basket, Pickett ve Besson ile bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: (43-47). Kalan sürede savunmada etkili olan konuk ekip, hızlı hücumlarından bulduğu sayılarla farkı yeniden açarak periyodu, 60-51 önde tamamladı.
Final periyodunun başında üstünlüğünü koruyan UCAM Murcia, son 5 dakikaya 71-61 üstün girdi. Manisa Basket, kalan sürede Besson’un etkili oyunuyla farkı 3 sayıya kadar düşürse de (68-71) konuk ekip, müsabakadan 78-72 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.