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Spor, Basketbol

Manisa Basket, İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya yenildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Manisa Basket, İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya 78-72 yenildi.

Mahmut Serdar Alakuş  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Manisa Basket, İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya yenildi

İzmir

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 5 dakikası 10-10 eşitlikle geçildi. Konuk ekip, etkili oynayan Radebaugh ile bulduğu sayılarla periyodu 19-15 önde bitirdi.

Manisa Basket, 15. dakikada Yunus Emre Sonsırma ile bulduğu 3 sayılık basketle müsabakada ilk kez öne geçti: 26-25. Kalan bölümde kenardan gelen Hakanson ve Sant-Roos ile etkili olan UCAM Murcia, farkı açarak soyunma odasına 39-29 üstün gitti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Manisa Basket, Pickett ve Besson ile bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: (43-47). Kalan sürede savunmada etkili olan konuk ekip, hızlı hücumlarından bulduğu sayılarla farkı yeniden açarak periyodu, 60-51 önde tamamladı.

Final periyodunun başında üstünlüğünü koruyan UCAM Murcia, son 5 dakikaya 71-61 üstün girdi. Manisa Basket, kalan sürede Besson’un etkili oyunuyla farkı 3 sayıya kadar düşürse de (68-71) konuk ekip, müsabakadan 78-72 galip ayrıldı.

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