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Hidayet Türkoğlu'ndan NBA'e Enes Kanter uyarısı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir örgütün propagandası için kullanıyor." dedi.

Hüseyin Burak Demirer   | 11.03.2019
Hidayet Türkoğlu'ndan NBA'e Enes Kanter uyarısı

Ankara

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Portland Trail Blazers forması giyen Enes Kanter'in Amerikan Basketbol Ligi'ni (NBA) terör örgütü propagandası için kullandığını söyledi.

Türkoğlu, ABD merkezli spor kanalı ESPN'de yayınlanan E:60 programına yaptığı açıklamada, NBA yetkililerini Enes Kanter'e karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Enes Kanter, bir terör örgütü elebaşını açıkça destekliyor." diyen Türkoğlu, "Terör örgütlerinin destekçilerine mesaj göndermem. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim, dikkatli olmaları. E:60'a konuşuyorum çünkü Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Kanter ve FETÖ elebaşı konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir örgütün propagandası için kullanıyor." şeklinde konuştu.

Ocak ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan lig maçına, hayati tehlikesi olduğunu ileri sürerek gitmeyen Enes Kanter'in iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Türkoğlu, basketbolcunun New York Knicks'te oynadığı dönemde yaşanan olayın, vize sorunundan kaynaklandığını belirtti.


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