Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.35
Dolar
5.64
BIST 100
93,652.09
Altın
1,299.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

FIBA'dan Türk kadın hakeme önemli görev

FIBA kokartlı Türk kadın hakem Özlem Yalman, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde görev yapacak.

Süha Gür   | 29.03.2019
FIBA'dan Türk kadın hakeme önemli görev

İstanbul

FIBA kokartlı Türk kadın hakem Özlem Yalman,12-14 Nisan tarihlerinde Macaristan'ın Sopron şehrinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda görev yapacak.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, turnuvada Macaristan'dan Sopron Basket, Çekya'dan USK Prag, Rusya'dan Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg takımları yer alacak.

Dörtlü finalde, Özlem Yalman'ın yanı sıra Gentian Cici (Arnavutluk), Andrada Csender (Danimarka), Dariusz Zapolski (Polonya), Boris Krejic (Slovenya), Jasmina Juras (Sırbistan) ve Vasiliki Tsaroucha da (Yunanistan) görev alacak.

Özlem Yalman, 1995 yılında başladığı hakemlikte 2004 yılında A klasmana yükselmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

Bogdan Tanjevic'e 'Hall of Fame' üyeliği

Bogdan Tanjevic'e 'Hall of Fame' üyeliği

MHK'den ofsayt bilgilendirmesi

Hidayet Türkoğlu kurayı değerlendirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımının rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımının rakipleri belli oldu