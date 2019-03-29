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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin genç oyuncularına sürpriz

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular, yaptığı 49 karşılaşmada rakiplerine mağlup olmayan 13 yaş altı takımıyla bir araya geldi.

Ercan Doğan   | 29.03.2019
Fenerbahçe'nin genç oyuncularına sürpriz

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kartepe Turnuvası, 1881 Antalya Cup ile 3. Uluslararası Antalya Cup'ta birinci olan ve 49 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertlilerin 13 yaş altı futbol takımı teknik ve idari heyeti, oyunculara sürpriz hazırladı.

A takımının Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile oynadığı özel maçı izlemek üzere Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne getirilen 13 yaş altı oyuncuları, teknik heyet ve oyuncularla buluştu. Buluşmada teknik direktör Ersun Yanal, genç futbolcularla bir süre sohbet etti.

13 yaş altı futbol takımı teknik sorumlusu Fatih Süt ile genç oyuncular, çok özel bir gün yaşadıklarını dile getirdiler.



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