Dolar
26.96
Euro
29.51
Altın
1,935.33
ETH/USDT
1,841.90
BTC/USDT
29,158.00
BIST 100
7,258.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Mert Müldür ve Miha Zajc ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür'ü transfer ederken, Miha Zajc'ın da sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Murat Kaya  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Fenerbahçe, Mert Müldür ve Miha Zajc ile sözleşme imzaladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşıma göre, her iki oyuncu için de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni gerçekleştirildi. Törende Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.

Mert Müldür'ün transferi konusunda Sassuolo Kulübü ile anlaşma sağlandığını bildirilen açıklamada, 24 yaşındaki sağ bekin, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Mert Müldür, "Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Miha Zajc : Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer ettiği Miha Zajc'ın da sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Geride kalan sezonun sonunda kontratı biten Sloven oyuncuyla yeniden anlaşıldı.

İmza töreninde konuşan Zajc, "Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz." dedi.

Sağlık kontrolünden geçtiler

Yeni sözleşme imzalandığı duyurulan oyuncular Mert Müldür ve Miha Zajc'ın, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği de aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadın jandarma astsubaylar Malatya'da depremzedelere desteğini sürdürüyor
Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı
Hatay'da TDV ve DİTİB tarafından yaptırılan 2 bin 23 konteynere depremzedeler yerleşti
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

Benzer haberler

Fenerbahçe, Mert Müldür ve Miha Zajc ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Mert Müldür ve Miha Zajc ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı

Spor şirketleri temmuz ayında yatırımcısını sevindirdi

Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında Zimbru'ya konuk olacak

Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında Zimbru'ya konuk olacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak
Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet