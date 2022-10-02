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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon başlıyor

Toplam 32 takımın 8 grupta mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye ve İspanya'dan 5'er olmak üzere 16 ülkeden ekipler yer alacak.

Ali Korkmaz   | 02.10.2022
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon başlıyor

İzmir

Bu sezon 7. kez oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarının ardından normal sezon heyecanı, yarınki 3 karşılaşmayla başlayacak.

Toplam 8 grupta 32 ekibin yer alacağı organizasyonda gruplarını lider tamamlayacak ekipler doğrudan son 16 turu grup aşamasına yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü bitirecekler ise son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkacak.

Son 16 turunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde 3 galibiyete ulaşacak ekipler yeri daha sonra belirlenecek Dörtlü Final'e kalacak.

16 ülkeden ekip

Toplam 16 ülkeden temsilcilerin yer alacağı organizasyonda Türkiye ve İspanya'dan beşer ekip yer alacak.

Türkiye'yi Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın temsil edeceği turnuvada, Fransa, İsrail ve Yunanistan'dan üçer, Almanya ile İtalya'dan ikişer, Belçika, Bosna Hersek, Çekya, Danimarka, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya ve Portekiz'den ise birer takım bulunuyor.

Organizasyon yarın E Grubu'ndaki Hapoel Jerusalem (İsrail)-Darüşşafaka, C Grubu'nda Legia Varşova (Polonya)-Hapoel Holon (İsrail) ve H Grubu'ndaki Peristeri (Yunanistan)-Bnei Ofek Dist Herzliya (İsrail) maçlarıyla başlayacak.

Şampiyonlar

İspanya'dan 4, İtalya ve Yunanistan'dan birer ekibin şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda İspanyol ekibi Tenerife geçen sezon ve 2016-2017'de, diğer İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ise art arda 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında birinciliği elde etti.

2017-2018'de Yunanistan'dan AEK, 2018-2019'da da İtalyan Virtus Bologna kupaya uzandı.

Gruplar

Organizasyonda bu sene yer alacak takımlar şöyle:

A Grubu: TOFAŞ, SIG Strasbourg (Fransa), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), UCAM Murcia (İspanya).

B Grubu: Pınar Karşıyaka, AEK (Yunanistan), Telekom Bonn (Almanya), Unahotels Reggio Emilia (İtalya).

C Grubu: Galatasaray Nef, Hapoel Holon (İsrail), Filou Oostende (Belçika), Legia Varşova (Polonya).

D Grubu: Bahçeşehir Koleji, ERA Nymburk (Çekya), Igokea m:tel (Bosna Hersek), Surne Bilbao (İspanya).

E Grubu: Darüşşafaka, Hapoel Jerusalem (İsrail), MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya), Bakken Bears (Danimarka).

F Grubu: BAXI Manresa (İspanya), VEF Riga (Letonya), Limoges CSP (Fransa), SL Benfica (Portekiz).

G Grubu: JDA Bourgogne Dijon (Fransa), Dinamo Banco Di Sardegna Sassari (İtalya), PAOK mateco (Yunanistan), Unicaja (İspanya).

H Grubu: Lenovo Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Peristeri (Yunanistan), Bnei Ofek Dist Herzliya (İsrail).

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