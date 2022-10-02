Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,309.50
BTC/USDT
19,281.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Gençler dünya ikincisi muaythai sporcusu Cihan Doğu, gözünü zirveye dikti

Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında iki Türkiye şampiyonluğu elde eden ve ardından gençler dünya ikinciliğine uzanan 16 yaşındaki milli sporcu Cihan Doğu, hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Mesut Karaduman   | 02.10.2022
Gençler dünya ikincisi muaythai sporcusu Cihan Doğu, gözünü zirveye dikti Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Antalya'da düzenlenen Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 48 kiloda milli takım kadrosuna seçilen Cihan Doğu, Malezya'da 9-21 Ağustos'ta gerçekleştirilen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edip, gümüş madalya kazandı.

Kürsüde yer alarak Türk bayrağını dalgalandıran Doğu, ülkesine dünya ikinciliği ile dönmenin gururunu yaşadı.

Doğu: "Daha çok çalışıp, dünya şampiyonu olacağım"

Milli sporcu Cihan Doğu, AA muhabirine, her zaman kürsüde yer almak için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Doğu, muaythaide kısa sürede güzel dereceler kazandığını ifade ederek, "Altı yıldır severek bu sporu yapıyorum. Zamanla kendimi geliştirerek önemli dereceler kazandım. 2020 ve 2021 yılında Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Her zaman daha da çok çalışıp, daha iyi dereceler elde etmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Her şampiyonanın kendisine farklı bir deneyim kazandırdığını belirten milli sporcu, "Malezya'daki Dünya Şampiyonası benim için güzel bir tecrübe oldu. Rakiplerimi yenerek yarı finale yükseldim. Geçen senenin Avrupa şampiyonu Rus rakibimi de yenerek finale çıktım. Finalde kıl payı Özbek rakibime maçı vererek dünya ikincisi oldum. Orada kürsüde bulunmak benim için muhteşem bir duyguydu. İnşallah daha çok çalışıp, dünya şampiyonu olacağım." diye konuştu.

Antrenör Yahya Geylani ise sporcusunun gelişime açık olduğunu dile getirip, "Dünya Şampiyonası'nda zorlu rakiplerle karşılaşan sporcum, ikinci olmayı başardı. İlk defa Dünya Şampiyonası'na katıldı. Kendisi daha genç bir sporcu. Uluslararası şampiyonalarda İstiklal Marşı'mızı daha çok dinlettirmesini bekliyoruz. Her zaman başarılı sporcular yetiştirip, milli takıma sporcu kazandırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nün 13. yıl dönümü kutlanıyor
AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, Rusya-Ukrayna savaşının sembol karesini anlattı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu
İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "hayatta kalma" eğitiminde bir ilk

Benzer haberler

Gençler dünya ikincisi muaythai sporcusu Cihan Doğu, gözünü zirveye dikti

Gençler dünya ikincisi muaythai sporcusu Cihan Doğu, gözünü zirveye dikti

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Grip aşısı olmak için geç kalınmaması uyarısı

Tekirdağ'da 'süper meyve' aronyanın hasadına başlandı

Tekirdağ'da 'süper meyve' aronyanın hasadına başlandı
Devlet desteğiyle serasını büyüten kadın ailesinin geçimini sağlıyor

Devlet desteğiyle serasını büyüten kadın ailesinin geçimini sağlıyor
Tekirdağ'da sığırkuyruğu bitkisinin yeni melez türü bulundu

Tekirdağ'da sığırkuyruğu bitkisinin yeni melez türü bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet