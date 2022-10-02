Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,309.50
BTC/USDT
19,281.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Gaziantep FK, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Mehmet Akif Parlak   | 02.10.2022
Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sürüyor

Gaziantep

Lige Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 kalarak başlayan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda MKE Ankaragücü'nü 1-0, Atakaş Hatayspor'u 2-1, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yendi. Bu maçtan sonra oynadığı müsabakalardan üç puan çıkaramayan kırmızı-siyahlı ekip, HangiKredi Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalırken, Galatasaray 2-1, Trabzonspor'a da 3-2 yenildi.

Ligde son olarak Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Gaziantep FK, kötü gidişi durduramadı.

Bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı

Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçına kadar bu sezon oynadığı tüm müsabakalarda gol atma başarısı gösterdi. Rakip fileleri 13 kez havalandıran Gaziantep FK, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Dün Kasımpaşa karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından Gaziantep FK'nin bu serisi sona erdi ve ilk defa bir maçtan gol atamadan ayrıldı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nün 13. yıl dönümü kutlanıyor
AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, Rusya-Ukrayna savaşının sembol karesini anlattı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu
İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "hayatta kalma" eğitiminde bir ilk

Benzer haberler

Trabzonspor sonradan açılıyor

Trabzonspor sonradan açılıyor

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sürüyor

Getafe evinde yenildi, Enes Ünal penaltı kaçırdı

Galatasaray Adana deplasmanından 1 puanla dönüyor

Galatasaray Adana deplasmanından 1 puanla dönüyor
Medipol Başakşehir deplasmanda galip

Medipol Başakşehir deplasmanda galip
Trabzonspor 3 puana ikinci yarıda uzandı

Trabzonspor 3 puana ikinci yarıda uzandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet