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FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya oldu

2023 FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77 mağlup eden Almanya, kupanın sahibi oldu.

Doğa Kırmızıoğlu  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya oldu Fotoğraf: Dante Dennis Diosina Jr II - AA

Ankara

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, final maçıyla tamamlandı.

Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan maçın ilk çeyreği, 26-23 Sırbistan üstünlüğüyle geçti. İkinci periyotta daha iyi organize olan Almanya, oyuna denge getirdi ve ilk yarı 47-47 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyotta iyi savunma yaparak rakibini 10 sayıda tutan Almanya, 3. periyot sonunda 69-57 üstünlük yakaladı. Oyunun son çeyreğinde farkı kapatmaya çalışan Sırbistan, hücumda başarılı olamadı ve rakibini 83-77 yenen Almanya, şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'da Dennis Schröder 28 sayı, Franz Wagner 19 sayı ve 7 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Sırbistan'da Aleksa Avramovic 21, Bogdan Bogdanovic 17 sayıyla mücadele etti.

Almanya, bu sonuçla tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Sırbistan, 2014'ün ardından ikinci final maçında da kaybetti.

Almanya'da Schröder, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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