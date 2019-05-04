Fenerbahçe finale yükseldi

İstanbul
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Galatasaray'ı 54-51 yenen Fenerbahçe, seriyi 3-2 kazanarak finale yükseldi.
Sarı-lacivertliler, finalde Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.
İki takımın da hücumda tutuk başladığı maçın 5. dakikası 4-4 beraberlikle geçildi. Fenerbahçe, Plum ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle 8. dakikada 4 sayılık (8-4) fark buldu. Ancak Galatasaray Fahriya Abdi ve Macaulay'ın skorer oyunuyla ilk çeyreği 12-11 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci çeyreğinde Fenerbahçe Stokes ve Ayşe Cora, Galatasaray ise Fahriya Abdi, Şerife Alperi Onar ve Grigalauskyte ile skor üretti. Karşılıklı basketlerin atıldığı mücadelenin 15. dakikasını sarı-lacivertli takım 20-19 önde geçti. Ev sahibi takım, 17. dakikanın başında ise Birsel Vardarlı Demirmen'in 3 sayılık basketiyle 6 sayılık fark yakaladı: 25-19. Karşılıklı basketlerle devam eden periyot Fenerbahçe'nin 27-25'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısı çekişmeli başladı. Karşılıklı basketlerin atıldığı müsabakanın 25. dakikasını Fenerbahçe 35-34 üstünlükle geride bıraktı. Maçın 26. dakikasında Işıl Alben'in basketiyle 36-35 öne geçen Galatasaray, Grigalauskyte'nin elinden skor bularak 29. dakikada 5 sayılık fark (35-40) yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Fahriya Abdi'nin son saniye üçlüğü ile çeyreği 43-35 önde bitirdi.
Karşılaşmanın son çeyreği büyük bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe'nin dış atışlarda isabet sağlayamadığı maçın 37. dakikasında Galatasaray ilk kez çift haneli fark elde etti: 41-51. Rakibine Plum ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, 39. dakikada farkı 2 sayıya (49-51) indirdi. Aynı dakika içinde Galatasaray'ın top kaybını iyi değerlendiren ev sahibi takım, hızlı hücumdan 3 sayı çıkardı ve bitime 1 dakika 33 saniye kala 52-51 öne geçti. Müsabakanın tamamlanmasına 3 saniye kala Zandalasini ile bir basket daha bulan Fenerbahçe, mücadeleyi 54-51 kazandı.
Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ve bazı yöneticiler de tribünden izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.