Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Tottenham'da düşüş sürüyor

Premier Lig'de Tottenham Hotspur, konuk olduğu Bournemouth'a 1-0 mağlup oldu.

Doga Kirmizioglu   | 04.05.2019
Tottenham'da düşüş sürüyor AA/Alex Nicodim

Ankara

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth, sahasında Tottenham Hotspur'u 1-0 yendi. 

Ligi ilk 4 arasında tamamlayarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Tottenham, orta sıralarda yer alan Bournemouth'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Bournemouth'a galibiyeti getiren golü, 90+1. dakikada Nathan Ake attı. Tottenham'da 43. dakikada Son Heung-min, 48. dakikada Juan Foyth doğrudan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Geçen hafta West Ham United'a kaybetmesinin ardından bu hafta da mağlup olan Tottenham Hotspur, maç fazlası ve 70 puanla 3. sırada kalırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansını riske soktu. Bournemouth ise puanını 45'e çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 345. randevu

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 345. randevu

Medipol Başakşehir'in puan kayıpları devam ediyor

Trabzonspor, Ekuban'ın bonservisini alıyor

Terim ile Güneş'in derbi karnesi

Terim ile Güneş'in derbi karnesi
Derbinin sonucu onların ellerinde

Derbinin sonucu onların ellerinde
Futbolun süperleri belli oldu

Futbolun süperleri belli oldu