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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde 10. galibiyetini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 104-75 yenerek bu sezon 10. galibiyetini aldı.

Erbil Başay   | 09.12.2022
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde 10. galibiyetini aldı

Berlin

Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta farkı artırarak soyunma odasına 54-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 84-52 önde giren sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 104-75 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 10. galibiyetini alırken, Alman ekibi art arda 9. mağlubiyetini yaşadı.

Sekiz oyuncunun çift haneli skor ürettiği sarı-lacivertli ekipte Carsen Edwards ve Marko Guduric, 13'er sayı kaydetti. Ev sahibi takımda ise Jaleen Smith, 15 sayı attı.

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