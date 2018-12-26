THY Avrupa Ligi'nde 15 hafta heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam edecek.

İSTANBUL

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın ve 28 Aralık Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak ve ilk devre tamamlanacak.

Ligde bir galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, yarın evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

Şu ana kadar çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alan Anadolu Efes, yarın deplasmanda İspanya ekibi Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te oynanacak.

Avrupa Ligi'nde 13 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda cuma günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos (Yunanistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes

28 Aralık Cuma:

20.30 Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.30 Bayern Münih (Almanya) - Buducnost VOLI (Karadağ)

23.00 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

Muhabir: Mutlu Demirtaştan