Bradley Beal'a 72 milyon dolarlık yeni sözleşme
NBA takımlarından Washington Wizards, all-star oyuncusu Bradley Beal ile 72 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
İstanbul
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) internet sitesinde yer alan habere göre Washington Wizards, 2012'den bu yana takımda forma giyen 26 yaşındaki Bradley Beal'ın sözleşmesini 72 milyon dolar karşılığında 2 yıl daha uzattı.
Mevcut kontratında 2 yılı daha bulunan Beal'ın yeni sözleşmesi 2021-2022 sezonunda başlayacak. Böylece Beal, toplamda 4 yıllık kontratı sayesinde 130 milyon dolara yakın maaş kazanacak.
ABD'li skorer oyuncu Beal, geçen yıl normal sezonda maç başına 25,6 sayı, 5,5 asist, 5 ribaunt ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.