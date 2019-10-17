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Milli sporculardan Dünya Plaj Oyunları'nda 2 madalya

Katar'da düzenlenen Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Dünya Plaj Oyunları'nda, Türkiye plaj güreşinde 2 gümüş madalya kazandı.

Ömer Hakan Kibar   | 17.10.2019
Milli sporculardan Dünya Plaj Oyunları'nda 2 madalya

Ankara

Katar'ın başkenti Doha'da sona eren şampiyonada, plaj güreşinde, kadınlar 60 kiloda Mehlika Öztürk ve erkekler +90 kiloda Ufuk Yılmaz gümüş madalyanın sahibi oldu.

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