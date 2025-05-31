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Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı 2 maçla devam edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finaline 2 maçla devam edilecek.

Emrah Oktay  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı 2 maçla devam edecek

İstanbul

Çeyrek final serisinde Mersinspor ile Anadolu Efes, Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka arasında ikinci maçlar yarın oynanacak.

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Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılacak Mersinspor-Anadolu Efes müsabakası saat 18.00'de başlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise hava atışı saat 20.30'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu serilerde iki galibiyete ulaşacak takımlar yarı finale yükselecek. Bu iki eşleşmede turu geçen takımlar yarı finalde birbiriyle karşılaşacak.

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