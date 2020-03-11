Euro
6.99
Dolar
6.17
BIST 100
100,129.60
Altın
1,665.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'dan derbi açıklaması

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları derbide en iyi performansını sergilemeye çalışacağını söyledi.

Ercan Çakar   | 11.03.2020
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'dan derbi açıklaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Lemina, derbi için iyi hazırlandıklarını dile getirerek, "Derbi bizim için önemli. Yüzde 100 hazır olmam için önümüzde bir hafta var. Hafta boyunca sıkı bir şekilde çalışacağım. Formuma kavuşup, sahada yüzde 100'ümü vereceğim." dedi.

Gabonlu futbolcu, sezonun ikinci yarısında yakaladıkları çıkışla ilgili olarak, "İkinci yarıdan itibaren çok farklı bir Galatasaray var. Üst seviyede bir takım ortaya çıktı. Beraber oynadıkça birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bunu sahaya yansıtıyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Lemina, gelecek planlarıyla ilgili bir soru üzerine, "Ben Galatasaray'da çok mutluyum ancak ne olacağına sezon sonunda bakacağız." ifadesini kullandı.

Mario Lemina, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle maçların seyircisiz oynanması durumunun şu an gündemde olmadığına yönelik açıklamasının sorulması üzerine, "Taraftarlarımız olmadan farklı oluyor. Taraftarımız olduğu zaman bir kişi fazla oynuyor gibiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler

Benzer haberler

Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan VAR eleştirisi

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'dan derbi açıklaması

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fatih Terim'in derbi karnesi

Fatih Terim'in derbi karnesi