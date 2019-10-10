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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Suriyeli muhalif Kürtlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini duyurdu.

Selen Temizer   | 10.10.2019
Suriyeli muhalif Kürtlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş /AA

Ankara

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini bildirdi.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası isimli muhalif oluşumdan yapılan yazılı açıklamada, "Başlangıçtan itibaren bölgeyi bir yıkıma sürükleyen PKK ve Suriye'deki uzantıları, Kürtleri ve bölgedeki tüm kesimleri daha fazla felakete sevk etmiştir." ifadesine yer verildi. 

Örgütün kendi gündemini terör yoluyla uyguladığı belirtilen açıklamada, "Suriye devriminin ulusal bir talebi olan güvenli bölgeye ve halkımızın göğsüne oturan terör örgütü güçlerinden kurtulmak için Barış Pınar Harekatı'na destek verdiğimizi deklare etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

"Her iki ordunun da ortak düşmanı PKK/PYD"

Açıklama, şöyle devam etti:

"Bölgedeki halkımıza askeri bölgelerden uzak kalmaları, evlerini terk etmemeleri, halkımıza daha fazla felaket ve acı yaşatacak olan PKK, PYD ve onlara müzahir kişilerin yaymakta oldukları provokasyon içerikli söylemlerin peşinden gitmemeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Suriye Milli Ordusu mensuplarının Suriye'nin evlatları ve kardeşleri olduğunu, Türk askerlerinin dostları olduklarını her iki ordunun da ortak düşmanının yok edilmesi gereken terör örgütü PKK/PYD olduğunu da hatırlatmak isteriz. Barış Pınarı Harekatı'nın terörü yok etmesinin yanı sıra Suriye evlatlarının evlerine, topraklarına dönmeleri ve onurlarıyla yaşamalarını güvence altına alan güvenli bölgenin ihdas edilmesi şeklindeki hedeflerini gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır." ifadeleriyle operasyonun başladığını duyurmuştu. 

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