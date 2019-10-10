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Politika, Barış Pınarı Harekatı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 10.10.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı diplomasisi Fotoğraf: AA/Fatih Aktaş

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Maas, telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.

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