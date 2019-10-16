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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

'Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı' düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde "Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Aynur Ekiz   | 16.10.2019
'Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı' düzenlendi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde "Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayelerinde düzenlenen çalıştayda, Barış Pınarı Harekatı'nın siyasi, stratejik ve jeopolitik boyutları ile birlikte harekat sonrası güvenli bölgenin tesisi ve çatışma sonrası düzenin inşası gibi konular ele alındı.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın'ın başkanlığında yapılan çalıştaya kurul üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.


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