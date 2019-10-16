Euro
6.50
Dolar
5.89
BIST 100
93,642.83
Altın
1,488.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn’dan dumanlar yükseliyor
logo
Türkiye

Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yarın kabul edecek.

Aynur Ekiz   | 16.10.2019
Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul edecek

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yarın kabul edeceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında Sky News kanalına yaptığı değerlendirmede, ABD heyetinin Ankara'da bulunduğunu ifade ettiğini aktardı.

Erdoğan'ın ABD heyetini bugün değil, yarın kabul edeceğini kaydeden Altun, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi
Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci düşmanlığı
ABD müesses nizamı barış değil kaos peşinde
Tunus’ta demokrasinin üçüncü baharı
Uluslararası hukuk düzeninde meşruiyet krizi

Benzer haberler

Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul edecek

Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul edecek

Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç konusunda uygulama aşamasındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç konusunda uygulama aşamasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz
Erdoğan sevgisi Nijeryalı gence kitap yazdırdı

Erdoğan sevgisi Nijeryalı gence kitap yazdırdı