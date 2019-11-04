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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 04.11.2019
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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