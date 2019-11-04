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Dünya

İran uranyum üretim miktarını arttırdı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, günlük uranyum üretim miktarını 450 gramdan 5 kilogramın üzerine çıkardıklarını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 04.11.2019
İran uranyum üretim miktarını arttırdı

İstanbul

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, uranyum üretim miktarını 450 gramdan 5 kilogramın üzerine çıkardıklarını bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Salihi, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisinde düzenlediği basın toplantısında, "Bugün yeni nesil 30 adet IR6 santrifüjün deneme çalışmaları başladı. Deneme sonrasında montajları yapılacaktır." dedi.

Yeni nesil IR6 santrifüj sayısının 60'a yükseldiğini belirten Salihi, her santrifüjün 10 SWU (uranyum ayrıştırma birimi) ürettiğini vurgulayarak, son iki ayda SWU üretiminin 2 bin 660 SWU daha arttırarak toplamda 8 bin 660 SWU'ya yükseldiğini ifade etti.

Natanz tesisinin nükleer araştırma ve geliştirme faaliyetleri için kullanıldığını dile getiren Salihi, yaklaşık 2 ay önce günde 450 gram olan uranyum üretim miktarını 5 kilogramın üzerine çıkardıklarını kaydetti.

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