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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

MSB'den Azerbaycan'a ortak tatbikat görüntüleriyle destek

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek için ortak tatbikat görüntülerinin kullanıldığı video yayınladı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 02.10.2020
MSB'den Azerbaycan'a ortak tatbikat görüntüleriyle destek

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, ortak tatbikat görüntülerinin yanı sıra Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait çeşitli mühimmat ve askeri araçları imha ettiği anlar da bulunuyor.

Esat Kabaklı'nın "Bil Oğlum" şarkısının kullanıldığı videonun altında ise şarkının "Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum." sözleri yer aldı.

"Her şey vatan üçün" ifadesi ile Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla son bulan video kısa zamanda çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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