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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Merkel'den 'Dağlık Karabağ'da çatışmaların durdurulması' çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dağlık Karabağ'da taraflara çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı.

Erbil Başay   | 04.10.2020
Merkel'den 'Dağlık Karabağ'da çatışmaların durdurulması' çağrısı

Berlin

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Merkel’in dün telefonda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü bildirdi. 

Demmer, görüşmenin merkezinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ ihtilafının yer aldığı bilgisini paylaşarak, Merkel’in çatışmaların devam etmesi ve kurbanların sayısının artması nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdiğini aktardı.

"Merkel, tüm tarafların derhal çatışmaları durdurması ve müzakerelere başlanması gerektiğini vurguladı." ifadesini kullanan Demmer, Merkel'in Minsk Grubu eş başkanlarının 1 Ekim'de yaptıkları açıklamayı da desteklediğini kaydetti.

Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ, hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde yer alıyor ancak fiilen Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın yanı sıra Laçın, Hocavend, Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan gibi Azerbaycan bölgelerini de işgal altında tutuyor.

İşgal sonucu doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan 1 milyona yakın kişi yaşamlarını ülkenin diğer bölgelerinde sürdürüyor.

Tarafların 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Parlamentosu, Rusya'nın Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle imzaladığı "Bişkek Protokolü" diye bilinen ateşkes anlaşması da kağıt üzerinde kaldı.

Kademeli çözümden yana olan Azerbaycan tarafı, sürecin başlaması için Ermeni askerlerinin işgal altındaki bölgelerden çekilme şartını öne sürüyor.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a yüksek statülü özerklik vadederken, Ermenistan bu bölgenin Azerbaycan'dan ayrılarak bağımsız olmasını istiyor.

Bişkek Protokolü'nün imzalanmasından bugüne kadar geçen 25 yılda yaşanan çatışmalarda, taraflarca net rakamlar verilmese de sayıları binlerle ifade edilen asker hayatını kaybetti.

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