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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 211 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 211 artarak 26 bin 957 oldu.

Muhammet Kurşun   | 04.10.2020
İran'da son 24 saatte 211 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 211 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 653 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 957'ye, vaka sayısının da 471 bin 772'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 154'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 389 bin 966'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 123 bin 173 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 27'sinin "kırmızı" ve 4'ünün de "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

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