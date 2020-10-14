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Politika, Azerbaycan cephe hattı

Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, Karabağ meselesinin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu vurguladı.

Mehmet Tosun   | 14.10.2020
Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Karabağ meselesinin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Putin'e, Türkiye’nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesinin kalıcı çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

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