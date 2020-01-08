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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısında bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor." dedi.

Ali Bayaslan,Tevfik Durul,Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısında bulundu

İstanbul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Haliç Kongre Merkezi'nde ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında, TürkAkım'ın açılışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İdlib'te ateşkes başta olmak üzere, Suriye'deki iş birliğimiz, ABD-İran geriliminin azaltılmasıyla ilgili neler yapabileceğimiz, elbette Irak ve nihayetinde de Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Özellikle Libya'da ateşkesin sağlanması konusunda Rus ortaklarımızla epeydir çalışıyoruz. Hatırlayacağınız gibi daha önce bir heyetimiz Moskova'ya giderek Rus karşıtlarıyla bu anlamda görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Bugünkü görüşmenin neticesi olarak bir ortak açıklamayı biraz sonra sizlere dağıtacağız. Özelikle Libya'da ateşkesle ilgili şunu vurgulamak isterim, bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar ve ateşkesin sağlanması, kalıcı bir barışın Libya'da tesis edilmesi konusunda hem ortağımız Rusya ile hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çabalarımız esasen Berlin sürecinin de başarıyla tamamlanması ve Libya'ya barış ve huzurun gelmesi için katkı sağlamaktadır. Bundan sonra da sağlayacaktır."

Bakan Çavuşoğlu, bugünkü iş birliği için mevkidaşı Lavrov'a da teşekkür etti.

Lavrov: Basra Körfezi geriliminin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata varıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise iki ülke liderlerinin çok yönlü ikili iş birliğinin devamı ve geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını aktardı.

Lavrov, ABD'nin Basra Körfezi'nde "orantısız ve haksız şekilde aralarında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin de bulunduğu İran vatandaşlarının ölümüne sebebiyet verdiğini" söyleyerek, "Türkiye ve Rusya başkanları, Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümü konusunda mutabakata vardı." şeklinde konuştu.

Suriye konusuna da değinen Lavrov, "Çözümün bulunması, tamamen ateşkesin sağlanması ve Astana sürecinde ilerleyen hususların hayata geçirilmesi konusunda ortak çalışmayı sürdüreceğiz, 2018 ve 2019'daki Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında yer alan hususların da Suriye konusunun çözümüne vesile olacağı konusunda da bir mutabakat sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Lavrov, Libya'da çözümün de BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda olmasının önemine değinerek, "İki ülke başkanları, Libya'daki ihtilaflı tüm taraflara çağrıda bulunarak kesin ve koşulsuz ateşkesin, cumartesiyi pazara bağlayan gece, pazar günü saat 00.00'da uygulaması için çağrıda bulundu." dedi.

Libya sorununun çözümünde Berlin sürecinin devam ettirilmesinin önemine işaret eden Lavrov, "Türkiye ve Rusya başkanları, Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu ülkelerin katılımının önemini vurguladı" şeklinde konuştu.

Lavrov, Libya konusunda bahse konu çözüm yolları için iki ülke savunma ve dışişleri bakanlarına temasların devamına ilişkin liderler tarafından gerekli talimatların verildiği bilgisini paylaşarak, yapıcı ve somut iş birliği için mevkidaşı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

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