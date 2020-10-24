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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 24.10.2020
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

Baki

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.

Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.

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