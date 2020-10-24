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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 43 şehirde iş yerleri kapatılacak

İran'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 26 Ekim- 20 Kasım tarihlerinde market, fırın gibi zorunlu ihtiyaçların satıldığı işletmeler dışında tüm iş yerleri kapalı olacak.

Muhammet Kurşun   | 24.10.2020
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 43 şehirde iş yerleri kapatılacak Fotoğraf: Muhammet Kurşun/AA

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlık ettiği Koronayla Mücadele Ulusal Kurulu, ülkede tırmanışa geçen salgının yayılmasını önlemek için bir dizi yeni kararlar aldı.

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin duyurduğu kararlara göre, salgının kriz seviyesinde olduğu 43 şehirde spor kulüpleri, kahvehaneler, çay bahçeleri, hayvanat bahçeleri, luna parklar, kapalı havuzlar, okullar, üniversiteler, medreseler, dil kursları, kreşler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik merkezleri, camiler, pasajlar, gıda ürünleri satmayan alışveriş merkezleri, dondurmacılar, araba pazarları, halıcılar, oyuncakçılar, ev ürünleri satan mağazalar, emlak ofisleri ve diğer zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapalı olacak.

Yeni önlemler kapsamında spor müsabakaları, yüz yüze sınavlar ve her türlü dini ve kültürel etkinlikler de yapılamayacak.

Kum, Meşhed ve Tahran'daki türbeler de ziyarete kapalı olacak.

Günlük hayatın idamesi için gerekli olan marketler, fırınlar ve karakollar açık tutulurken, Tahran'ın genelinde devlet daireleri de yarı kapasiteyle çalışacak.

İran'da son verilere göre virüs kaynaklı can kaybı 32 bin 320'ye, vaka sayısı da 562 bin 705'e çıktı.

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