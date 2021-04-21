Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4,5 milyona yaklaştı
Afrika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 489 bin 715'e yükseldi, en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.
İstanbul
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 118 bin 927'ye çıktı.
Kıtada vaka sayısı 4 milyon 489 bin 715'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 11 bin 874'e ulaştı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.
Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da şimdiye kadar 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.