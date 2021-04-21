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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4,5 milyona yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 489 bin 715'e yükseldi, en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Tufan Aktaş   | 21.04.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4,5 milyona yaklaştı Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 118 bin 927'ye çıktı.

Kıtada vaka sayısı 4 milyon 489 bin 715'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 11 bin 874'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da şimdiye kadar 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.

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