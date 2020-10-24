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Dünya

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın kuzeyindeki Kazvin eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 24.10.2020
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Tahran

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kazvin eyaletine bağlı Buyin Zehra ilçesi olan deprem, yerel saatle 15.04'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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