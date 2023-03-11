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Gündem, Asrın felaketi

Zemindeki sıvılaşma binanın giriş katını yutmuş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşmasına bağlı giriş katı çöken bir bina, park halindeki 4 otomobilin kaputuna oturdu.

İlyas Gün, Recep Bilek  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Zemindeki sıvılaşma binanın giriş katını yutmuş Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle'deki binalar da hasar gördü.

Giriş katları çöken binalar, park halindeki otomobillerin üzerine oturdu.

Jeoloji mühendisi İsmail Aksu AA muhabirine, Gölbaşı ilçesinde yaptıkları etüt çalışmalarında zeminde sıvılaşma olduğunu tespit ettiklerini, bu nedenle binaların zemin katlarının çöktüğünü gözlemlediklerini söyledi.

Zemin sıvılaşmasına bağlı gerçekleşen deformasyon sonrası araçların binaların altında kaldığını vurgulayan Aksu, şu bilgileri verdi:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerde özellikle Gölbaşı ilçesinde sıvılaşma nedeniyle zemin katlarının tamamen yok olduğunu görmüş olduk. Burada yapılan gözlemlerimiz sonucu sıvılaşma esnasında üst yapıyla zemin arasındaki ilişki tam kurulamadığı için binalar her ne kadar çelikten bile yapılmış olsa bu tür oturmalara sebebiyet vereceğinin örneğini görmekteyiz. Bu örnek, üniversitelerde ders olarak okutulabilecek ölçütte."

"Birinci kat, zemin kat pozisyonuna geçmiş"

Aksu, Gölbaşı ilçe merkezindeki binaların yüzde 70'inin sağlam gibi görünse de zemin katları çöktüğü için ağır hasarlı sayıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bazı binalar sanki 3-4 metre öne gelmiş gibi. Zeminin yumuşak olduğu yere doğru sıvılaşma esnasında binalarda lokal anlamda ötelenmeler meydana gelmiş. Binalar, park edilen araçların üzerine oturmuş. Bu gördüğümüz daha çok balkon altındaki çıkma kısmında meydana gelen oturmadır. Yani şu an gördüğünüz görüntüde zemin kat tamamen çökmüş ve birinci kat, zemin kat pozisyonuna geçmiş durumda. Birinci kat ise park halindeki araçların üzerine oturmuş."

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