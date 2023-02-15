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Ekonomi, Asrın felaketi

Katılım bankaları deprem bölgesinde zarar gören şubeleri için harekete geçti

Depremlerden etkilenen 10 ilde hasar gören şube ve ATM'leri için hızla aksiyon alan katılım bankaları, mobil şubeler ve aksaklıkların giderilmesi adına attığı adımlarla nakit akışının kesintisiz sağlanması için çabalarını sürdürüyor.

Muhammed Said Tanıl   | 15.02.2023
Katılım bankaları deprem bölgesinde zarar gören şubeleri için harekete geçti

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce 10 ilde toplam 151 fiziki şubeyle hizmet veren katılım bankacılığı sektörü, hasar gören şube ve ATM'ler yerine mobil şubeleri yönlendirerek ilk günden itibaren aksaklıkların giderilmesi ve nakit akışının kesintisiz sağlanması için çabalarını sürdürüyor.

AA muhabirinin Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, katılım bankaları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce 10 ilde toplam 151 fiziki şube ile hizmet veriyordu.

Depremler nedeniyle birçok şubenin hasar aldığı tespit edilirken, bölgede elektrik kesintileri ve internette yaşanan aksaklıkların birçok ATM'nin çalışmasını da engellediği belirtiliyor.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre, sektör hızlı bir şekilde aksiyon alarak hasar gören şube ve ATM'leri ilk günden itibaren tespit etti ve yerlerine mobil şubeleri yönlendirdi. Böylece nakde erişim ve likidite akışında sorun yaşanmadığını belirten kaynaklar, çalışmaların hala devam ettiğini vurguladı.

Hasar gören şubelerdeki varlıkların da kontrol altında olduğunu ifade eden kaynaklar, ilgili şehirlerde yaşayan çalışanları ve ailelerine destek için de her türlü aksiyonu aldıklarını söyledi.

Kaynaklar ayrıca, birçok katılım bankasının, kendi müşterileri olsun ya da olmasın ATM'lerden para çekme, yatırma, borç ödeme ve bakiye görüntüleme gibi işlemlerin yapılması durumunda herhangi bir kesinti yapmadığına işaret ederken, deprem bölgesindeki vatandaşların EFT ve havale işlemlerinden de ücret alınmadığını kaydetti.

Depremler sonrası bölgede 41 şube aktif

Depremlerin ardından bölgede aktif çalışan katılım bankası şube sayısı 41'e gerilerken, bankaların bölgeye 4 mobil şube yönlendirdiği, 159 ATM ile de bankacılık işlemlerinin gerçekleştirildiği görülüyor.

Aktif durumda bulunan 41 şubenin 13'ü Adana'da, 7'si Diyarbakır'da, 6'sı Gaziantep'te, 4'ü Mersin'de, 3'ü Hatay'da, 2'si Şanlıurfa'da, 2'si Kahramanmaraş'ta, 2'si Malatya'da, 1'i Elazığ'da ve 1'i Batman'da hizmet veriyor.

Katılım bankalarının toplam 159 ATM'si çalışır durumda

Deprem sonrası bölgede Türkiye Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası 10'ar fiziki şube ile hizmet veriyor.

Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın 5'er, Ziraat Katılım Bankası'nın 1 şubesi aktif durumda bulunuyor. Öte yandan bölgeye, Ziraat Katılım ve Albaraka Türk 1'er, Vakıf Katılım da 2 mobil şubesi yönlendirmiş durumda.

Katılım bankalarının depremlerden etkilenen 10 ilde toplamda 159 ATM'si çalışır durumda bulunuyor.

İller bazında ATM sayıları

İller bazında bakıldığında, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın Mersin'de 4, Adana'da 2, Batman, Diyarbakır, Elazığ ve Gaziantep'te 1'er fiziki şubesi, 30 da ATM'si hizmet veriyor.

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın Adana, Gaziantep ve Hatay'da 2'şer, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da ise 1'er şubesi, toplamda 7 de ATM'si bulunuyor.

Vakıf Katılım Bankası'da 2'si mobil olmak üzere toplamda 12 şube ve 11 ATM ile bölgede faaliyet gösteriyor. Albarak Türk Katılım Bankası 1'i mobil şube olmak üzere toplamda 6 şube ile hizmet vermeye devam ederken, 12 ATM'si de aktif durumda bulunuyor.

Kuveyt Türk Katılım Bankası 5 fiziki şube ve 94 ATM, Ziraat Katılım Bankası da 1'i mobil toplamda 2 şube ve 5 ATM ile bölgede faaliyetlerini sürdürüyor.

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