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Ekonomi, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ticari alanlarda dönüşüm başlıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerden 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ticari alanlarda dönüşüm çalışmaları başlıyor.

Sibel Atıcı  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Kahramanmaraş'ta ticari alanlarda dönüşüm başlıyor Fotoğraf: Sibel Atıcı/AA

Kahramanmaraş

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyeleri arasında "Elbistan'ın yeniden dönüşümü" protokolü imzalandığını anımsattı.

Zemin sıvılaşması riski taşıyan alanlarda fore kazıkların hayati önem taşıdığını ifade eden Gürbüz, Ahmet Karacabey Caddesi'nden başlanacak projede yakın zamanda bölgeye fore kazıkların çakılacağını dile getirdi.

Gürbüz, "Yaklaşık 420 civarında fore kazıkla temel çalışmaları başlayacak. Elbistan, zemin sıvılaşması çok olan bir yapıda olduğu için temellerin de fore kazıkla yapılması önem arz ediyor. Ticari hayatımızın ana omurgasını oluşturan bu bölgelerde hem konut hem de iş yeri çalışmalarına başlıyoruz. 2 bin konut ve iş yerinin üretimini Elbistan Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştireceğiz."

Gürbüz, Cumhuriyet Mahallesi'nde de kentsel dönüşüm çalışmaları başlatacaklarını belirtti.

Söz konusu yatırımın yaklaşık 10 milyar lira olduğuna işaret eden Gürbüz, "Devletimizin böylesine büyük bütçeli yatırımı Elbistanlı hemşerilerimiz için hayata geçirmesi ve böyle bir kaynağı sağlaması bizi mutlu ediyor. Canla başla çalışan bir hükümet ve yerel idare var. Bu anlamda tüm enerjimizi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına harcıyoruz." diye konuştu.

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