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Dünya

Tonga'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga Krallığı açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynur Şeyma Asan  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Tonga'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Neiafu kentinin 154 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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