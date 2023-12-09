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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Salim Taş  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar Esentepe, Odabaşı ve Ürgen Paşa mahallelerinde devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı, çıkan moloz kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

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