Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar Esentepe, Odabaşı ve Ürgen Paşa mahallelerinde devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı, çıkan moloz kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.