Dolar
20.39
Euro
21.89
Altın
1,957.27
ETH/USDT
1,914.20
BTC/USDT
28,038.00
BIST 100
4,901.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da çadır kentte Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çadır kentte çocuklara yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Ali Kemal Zerenli, Halis Kalkan  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Hatay'da çadır kentte Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı Fotoğraf: Halis Kalkan/AA

Hatay

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, eski havaalanının yerine yapılan çadır kentte düzenlenen turnuvaya, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden yaklaşık 600 öğrenci katıldı.

Öğrenciler turnuvada, mangala, reversi, pentago gibi 8 farklı akıl ve zeka oyunları oynadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinden sonra öğrencilerin yaşadıkları travmayı atlatmaları için kent genelinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Böylece öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Toksoy, turnuvalara katılan öğrencilere başarı diledi.

Turnuva koordinatörü Halil İbrahim Kocaman da turnuvanın 2 gün süreceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındı
Bakan Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üçüncü setinin yakında raylara ineceğini açıkladı
Antalya'da boğulma vakalarına ilk yardımı "Cankuş" adlı cankurtaran dronlar yapacak
Tekirdağ ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısı

Benzer haberler

Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındı

Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındı

Hatay'da çadır kentte Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

Malatya'da depremzede öğretmenler konteynerlere yerleştiriliyor

Zelenskiy'den, Kiev'e yapılan füze saldırısına tepki

Zelenskiy'den, Kiev'e yapılan füze saldırısına tepki

FIVB Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları yarın Antalya'da başlayacak

FIVB Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları yarın Antalya'da başlayacak
İstanbul Havalimanı'nda Hatay yemekleri tanıtıldı

İstanbul Havalimanı'nda Hatay yemekleri tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet