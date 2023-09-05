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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

Lale Köklü Karagöz, Hakan Can Şahin  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Ardından kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

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